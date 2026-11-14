В Бейруте, Ливан, генеральный прокурор при Кассационном суде Ахмад Рами аль-Хадж распорядился передать тело бывшего депутата парламента Ирака Ахмеда аль-Алвани посольству Ирака для перевозки в Багдад. Решение приняли по просьбе семьи, сообщает Asharq Al-Awsat.

Запрос посольства

По данным судебного источника издания, рентгенологическое исследование тела, проведенное 12 ноября, выявило жидкость в нижней части брюшной полости и таза. Судебные органы Ливана первоначально распорядились провести вскрытие, чтобы установить характер этой жидкости и выяснить, была ли она кровью.

Источник отметил, что наличие крови могло бы указывать на возможное избиение и внутреннее кровотечение. В то же время посольство Ирака попросило не проводить вскрытие в Ливане, а передать тело в Багдад, чтобы необходимые процедуры могли провести там. Ливанская сторона удовлетворила эту просьбу.

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Проверка причастных лиц

Судебный источник добавил, что обстоятельства смерти можно будет выяснить после задержания подозреваемых по делу и получения их показаний. Также проверяют двух человек, которые, по данным источника, продали телефонные линии лицам, которых он связывает с преступлением, в районе Тарик аль-Дждиде в Бейруте.

Решение о задержании или освобождении этих двух лиц еще не принято. Ливан также пока не получил ответа от Дамаска относительно задержания и выдачи двух сирийских подозреваемых, которые, по данным источника, скрылись на территории Сирии.

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