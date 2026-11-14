W Bejrucie w Libanie prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym Ahmad Rami al-Hajj zarządził przekazanie ciała byłego deputowanego parlamentu Iraku Ahmeda al-Alwaniego ambasadzie Iraku w celu przewiezienia go do Bagdadu. Decyzję podjęto na prośbę rodziny, poinformował Asharq Al-Awsat.

Wniosek ambasady

Według źródła sądowego cytowanego przez gazetę, badanie rentgenowskie ciała przeprowadzone 12 listopada wykazało płyn w dolnej części jamy brzusznej i miednicy. Libańskie organy sądowe początkowo zarządziły przeprowadzenie sekcji zwłok, aby ustalić charakter tego płynu i wyjaśnić, czy była to krew.

Źródło zaznaczyło, że obecność krwi mogłaby wskazywać na możliwe pobicie i krwawienie wewnętrzne. Jednocześnie ambasada Iraku poprosiła, aby nie przeprowadzać sekcji zwłok w Libanie, lecz przekazać ciało do Bagdadu, aby niezbędne procedury mogły zostać wykonane tam. Strona libańska uwzględniła tę prośbę.

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Weryfikacja osób powiązanych

Źródło sądowe dodało, że okoliczności śmierci będzie można wyjaśnić po zatrzymaniu podejrzanych w sprawie i uzyskaniu ich zeznań. Sprawdzane są również dwie osoby, które, według źródła, sprzedały linie telefoniczne osobom, które łączy ono z przestępstwem, w rejonie Tariq al-Jdideh w Bejrucie.

Nie podjęto jeszcze decyzji o zatrzymaniu lub zwolnieniu tych dwóch osób. Liban również nie otrzymał jeszcze odpowiedzi od Damaszku w sprawie zatrzymania i wydania dwóch syryjskich podejrzanych, którzy, według źródła, uciekli na terytorium Syrii.

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