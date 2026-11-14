在黎巴嫩贝鲁特，最高上诉法院总检察长艾哈迈德·拉米·哈吉下令将前伊拉克议会议员艾哈迈德·阿勒瓦尼的遗体移交给伊拉克驻黎巴嫩大使馆，以运往巴格达。该决定是应家属请求作出的，Asharq Al-Awsat报道。

大使馆请求

据该媒体援引的一名司法消息人士称，11月12日进行的遗体X光检查发现，下腹腔和骨盆内有液体。黎巴嫩司法机关最初下令进行尸检，以确定该液体的性质，并查明其是否为血液。

该消息人士指出，存在血液可能表明曾发生殴打及内出血。与此同时，伊拉克大使馆请求不要在黎巴嫩进行尸检，而是将遗体移交至巴格达，以便在那里完成必要程序。黎巴嫩方面批准了这一请求。

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核查相关人员

这名司法消息人士补充说，在拘留案件嫌疑人并取得其证词后，死亡情况将能够得到澄清。此外，正在核查两人；消息人士称，他们在贝鲁特塔里克·贾迪代地区向其认定与该犯罪有关联的人员出售了电话线路。

是否拘留或释放这两人尚未作出决定。黎巴嫩也尚未收到大马士革就拘留和引渡两名叙利亚嫌疑人作出的答复；据该消息人士称，这两人已逃往叙利亚境内。

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