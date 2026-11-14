Государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в Вашингтоне раскритиковал Международный уголовный суд и предостерег его от попыток исполнять свои решения в отношении американцев. Он назвал международное право инструментом глобальной элиты и заявил о его «превращении в оружие», сообщает The Japan Times.

Критика международного права

На Национальном съезде юристов Федерации федералистов Рубио заявил, что международное право использовали против «почти каждого важного решения во внешней политике» администрации президента Дональда Трампа. Среди примеров он упомянул удары по лодкам в Карибском море и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

По словам госсекретаря, международное право не является нейтральным и используется для продвижения интересов глобальной элиты. Он обвинил расположенный в Гааге суд в попытках применять правила, которые Вашингтон не признает, а также заявил, что МУС никому не подотчетен, хотя имеет полномочия расследовать дела, преследовать и заключать людей в тюрьму.

Рубио сказал, что в случае попытки МУС исполнить свои «бумажные декреты» в отношении американцев ответ США, вероятно, будет таким же, как в высказывании римского полководца Помпея: «Не цитируйте законы людям с мечами».

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Санкции против МУС

Речь Рубио прозвучала примерно через месяц после объявления США новых санкций против МУС. В октябре администрация Трампа внесла суд в санкционный список и установила 180-дневный мораторий. В августе Вашингтон уже ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ.

Если санкции будут полностью применены уже в апреле следующего года, суд могут отключить от расчетов в долларах. Это может осложнить его работу, в частности выплату зарплат сотрудникам.

МУС рассматривает дела лиц, обвиняемых в наиболее тяжких преступлениях, когда национальные правовые системы не могут обеспечить надлежащую ответственность. США подписали Римский статут, учредивший суд, но не ратифицировали его. Вашингтон усилил кампанию против МУС после того, как судьи выдали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые преступления в Газе.

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