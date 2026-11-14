Sekretarz stanu USA Marco Rubio podczas wystąpienia w Waszyngtonie skrytykował Międzynarodowy Trybunał Karny i ostrzegł go przed próbami wykonywania jego decyzji wobec Amerykanów. Nazwał prawo międzynarodowe narzędziem globalnej elity i stwierdził, że jest ono „uzbrajane”, informuje The Japan Times.

Krytyka prawa międzynarodowego

Na Krajowym Zjeździe Prawników Towarzystwa Federalistycznego Rubio oświadczył, że prawo międzynarodowe wykorzystywano przeciwko „niemal każdej ważnej decyzji w polityce zagranicznej” administracji prezydenta Donalda Trumpa. Wśród przykładów wymienił ataki na łodzie na Morzu Karaibskim oraz schwytanie wenezuelskiego przywódcy Nicolása Maduro.

Według sekretarza stanu prawo międzynarodowe nie jest neutralne i jest wykorzystywane do promowania interesów globalnej elity. Oskarżył sąd z siedzibą w Hadze o próbę stosowania zasad, których Waszyngton nie uznaje, a także stwierdził, że MTK nie odpowiada przed nikim, choć ma uprawnienia do prowadzenia dochodzeń, ścigania i więzienia ludzi.

Rubio powiedział, że jeśli MTK spróbuje wykonać swoje „papierowe dekrety” wobec Amerykanów, odpowiedź USA prawdopodobnie będzie taka sama jak w powiedzeniu rzymskiego wodza Pompejusza: „Nie cytujcie praw ludziom z mieczami”.

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Sankcje przeciwko MTK

Przemówienie Rubio padło około miesiąca po ogłoszeniu przez USA nowych sankcji przeciwko MTK. W październiku administracja Trumpa wpisała sąd na listę sankcyjną i ustanowiła 180-dniowe moratorium. W sierpniu Waszyngton nałożył już sankcje na prezydentkę MTK Tomoko Akane.

Jeśli sankcje zostaną w pełni zastosowane już w kwietniu przyszłego roku, sąd może zostać odcięty od rozliczeń w dolarach. Może to utrudnić jego pracę, w tym wypłatę wynagrodzeń pracownikom.

MTK rozpatruje sprawy osób oskarżonych o najcięższe zbrodnie, gdy krajowe systemy prawne nie mogą zapewnić właściwej odpowiedzialności. USA podpisały statut rzymski, który ustanowił sąd, lecz go nie ratyfikowały. Waszyngton zintensyfikował kampanię przeciwko MTK po tym, jak sędziowie wydali nakaz aresztowania premiera Izraela Binjamina Netanjahu za domniemane zbrodnie w Gazie.

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