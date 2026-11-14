美国国务卿马尔科·鲁比奥在华盛顿发表讲话时批评国际刑事法院，并警告该法院不要试图执行涉及美国人的裁决。他称国际法是全球精英的工具，并表示其正在被“武器化”，据《日本时报》报道。

对国际法的批评

在联邦党人协会全国律师大会上，鲁比奥表示，国际法曾被用于反对唐纳德·特朗普总统政府“几乎每一项重要的外交政策决定”。他列举的例子包括对加勒比海船只的打击以及抓捕委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗。

这位国务卿表示，国际法并非中立，而是被用于推进全球精英的利益。他指责位于海牙的法院试图适用华盛顿不承认的规则，并称国际刑事法院不向任何人负责，尽管其拥有调查案件、起诉和监禁人员的权力。

鲁比奥称，如果国际刑事法院试图执行针对美国人的“纸面法令”，美国的回应很可能会与罗马统帅庞培的一句名言相同：“不要向手持利剑的人援引法律。”

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对国际刑事法院的制裁

鲁比奥的演讲是在美国宣布对国际刑事法院实施新制裁约一个月后发表的。10月，特朗普政府将该法院列入制裁名单，并设立了180天的暂停期。8月，华盛顿已经对国际刑事法院院长赤根智子实施制裁。

如果制裁最早在明年4月得到全面实施，该法院可能会被切断美元结算渠道。这可能会使其工作复杂化，包括向工作人员支付工资。

国际刑事法院审理被控犯下最严重罪行的人员案件，前提是各国法律体系无法确保适当追责。美国签署了设立该法院的《罗马规约》，但未予批准。在法官以涉嫌在加沙犯罪为由对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡签发逮捕令后，华盛顿加强了针对国际刑事法院的行动。

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