Рубіо застеріг МКС від виконання рішень щодо американців — The Japan Times

Державний секретар США Марко Рубіо під час виступу у Вашингтоні розкритикував Міжнародний кримінальний суд і застеріг його від спроб виконувати свої рішення щодо американців. Він назвав міжнародне право інструментом глобальної еліти та заявив про його «перетворення на зброю», повідомляє The Japan Times.

Критика міжнародного права

На Національному з'їзді юристів Федералістського товариства Рубіо заявив, що міжнародне право застосовували проти «майже кожного важливого рішення у зовнішній політиці» адміністрації президента Дональда Трампа. Серед прикладів він згадав удари по човнах у Карибському морі та захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

За словами держсекретаря, міжнародне право не є нейтральним і використовується для просування інтересів глобальної еліти. Він звинуватив розташований у Гаазі суд у намаганні застосовувати правила, яких Вашингтон не визнає, а також заявив, що МКС не підзвітний нікому, хоча має повноваження розслідувати справи, переслідувати та ув'язнювати людей.

Рубіо сказав, що у разі спроби МКС виконати свої «паперові декрети» щодо американців відповідь США, ймовірно, буде такою самою, як у вислові римського полководця Помпея: «Не цитуйте закони людям із мечами».

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Санкції проти МКС

Промова Рубіо прозвучала приблизно через місяць після оголошення США нових санкцій проти МКС. У жовтні адміністрація Трампа внесла суд до санкційного переліку та встановила 180-денний мораторій. У серпні Вашингтон уже запровадив санкції проти президентки МКС Томоко Акане.

Якщо санкції повністю застосують уже у квітні наступного року, суд можуть відключити від розрахунків у доларах. Це може ускладнити його роботу, зокрема виплату зарплат працівникам.

МКС розглядає справи щодо осіб, яких обвинувачують у найтяжчих злочинах, коли національні правові системи не можуть забезпечити належну відповідальність. США підписали Римський статут, який заснував суд, але не ратифікували його. Вашингтон посилив кампанію проти МКС після того, як судді видали ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ймовірні злочини в Газі.

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