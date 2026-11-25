W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w środę, 25 listopada, odbędą się zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia służb ratunkowych Exercise Union 55. Wezmą w nich udział policja, jednostki obrony cywilnej i służby reagowania kryzysowego ze wszystkich siedmiu emiratów.

Jak informuje The National, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZEA ostrzegło przed zauważalnym przemieszczaniem się jednostek bezpieczeństwa i pojazdów służbowych. Podczas ćwiczeń sprawdzane będą koordynacja między służbami, reagowanie na sytuacje kryzysowe i gotowość operacyjna przed obchodami Eid Al Etihad.

Sprawdzenie gotowości służb

Exercise Union 55 obejmuje symulację scenariuszy sytuacji nadzwyczajnych. Władze ocenią szybkość rozmieszczania jednostek w terenie oraz ciągłość pracy struktur federalnych i lokalnych komend policji. Ministerstwo nie ujawniło czasu ani konkretnych miejsc przeprowadzenia ćwiczeń.

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Ćwiczenia są częścią przygotowań do obchodów 55. rocznicy założenia ZEA, zaplanowanych na 2–6 grudnia. W tym okresie w kraju oczekiwane są duże zgromadzenia ludzi przy publicznych atrakcjach, podczas pokazów fajerwerków i lokalnych festiwali.

Zalecenia dla mieszkańców

Mieszkańców wezwano do zachowania spokoju, jeśli zobaczą syreny, pojazdy taktyczne lub upozorowane incydenty, a także do ustępowania drogi konwojom służb ratunkowych. Władze poprosiły, aby nie robić zdjęć, nie nagrywać filmów ani nie rozpowszechniać w mediach społecznościowych materiałów z ćwiczeń lub wizerunków pracowników służb bezpieczeństwa. Aktualizacje zaleca się śledzić wyłącznie na zweryfikowanych kanałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i lokalnej policji.

Ministerstwo podkreśliło, że Exercise Union 55 to planowane ćwiczenia, a nie rzeczywista sytuacja nadzwyczajna.

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