Były major armii USA Nidal Hasan, skazany na śmierć za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, zwrócił się do sądu federalnego o wstrzymanie wykonania wyroku. Egzekucja ma się odbyć w przyszłym tygodniu w tej samej bazie, w której doszło do ataku w 2009 roku, informuje Jerusalem Post.

Rozprawa w sprawie odroczenia

Hasan, przetrzymywany w bazie wojskowej Fort Leavenworth w Kansas, złożył wniosek do sędziego federalnego w Topece. Sędzia Anthony Mattivi wyznaczył na środę rano rozprawę w sprawie możliwego wstrzymania egzekucji.

Zgodnie z prawem USA osoba skazana na śmierć może złożyć wniosek habeas corpus o sądową kontrolę legalności pozbawienia wolności i wyroku po poinformowaniu jej o dacie i sposobie egzekucji. Taka kontrola może potencjalnie opóźnić wykonanie wyroku o miesiące lub lata.

Argumenty Hasana

Hasan, który podczas sądu wojskowego reprezentował się sam, oświadczył, że zamierza odwołać się od wyroku. Twierdzi, że zakaz wykorzystania przez sąd wybranej przez niego linii obrony naruszył jego konstytucyjne prawo do rzetelnego procesu.

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Podczas procesu Hasan planował twierdzić, że zabójstwa były uzasadnione obroną ruchu Taliban w Afganistanie przed amerykańskim wojskiem. Sędzia nie pozwolił mu oprzeć obrony na tym argumencie. W nowym wniosku Hasan zarzucił również naruszenie zasad wojskowych przy wyznaczaniu daty egzekucji, w tym z powodu obietnicy sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, że będzie ona transmitowana na żywo.

Prezydent USA Donald Trump zatwierdził w październiku egzekucję Hasana przez rozstrzelanie, lecz później zrezygnował z planów bezpośredniej transmisji po powszechnym oburzeniu społecznym. W 2013 roku sąd wojskowy uznał Hasana za winnego 13 zarzutów umyślnego zabójstwa. Był psychiatrą wojskowym i pozostaje sparaliżowany poniżej klatki piersiowej po tym, jak postrzelił się.

Amerykańskie wojsko nie wykonywało wyroków śmierci orzeczonych przez sąd wojskowy od 1961 roku. Jeśli egzekucja zostanie przeprowadzona, Hasan stanie się pierwszą osobą straconą przez amerykańskie wojsko przez rozstrzelanie od 1945 roku. Wniosek o odroczenie złożyli prawnicy Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich w Kansas; według nich Hasan ponownie planuje reprezentować się sam w postępowaniu habeas corpus.

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