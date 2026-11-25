Колишній майор армії США Нідаль Хасан, засуджений до страти за вбивство 13 людей на військовій базі Форт-Гуд у штаті Техас, звернувся до федерального суду з проханням зупинити виконання вироку. Страту планують провести наступного тижня на тій самій базі, де стався напад у 2009 році, повідомляє Jerusalem Post.

Слухання щодо відтермінування

Хасан, який утримується на військовій базі Форт-Лівенворт у штаті Канзас, подав клопотання до федерального судді в Топіці. Суддя Ентоні Маттіві призначив слухання щодо можливого призупинення страти на середу вранці.

За законодавством США засуджена до смерті особа може подати клопотання habeas corpus для судового перегляду законності утримання під вартою та вироку після того, як їй повідомили дату й спосіб страти. Такий розгляд потенційно може відкласти виконання вироку на місяці або роки.

Аргументи Хасана

Хасан, який на військовому суді представляв себе сам, заявив про намір оскаржити вирок. Він стверджує, що заборона суду використати обраний ним захист порушила його конституційне право на належну правову процедуру.

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Під час процесу Хасан планував заявити, що вбивства були виправдані захистом руху «Талібан» в Афганістані від американських військових. Суддя не дозволив йому будувати захист на цьому аргументі. У новому клопотанні Хасан також заявив про порушення військових правил під час призначення дати страти, зокрема через обіцянку міністра оборони Піта Гегсета транслювати її наживо.

Президент США Дональд Трамп у жовтні схвалив страту Хасана через розстріл, а пізніше відмовився від планів прямої трансляції після широкого суспільного обурення. У 2013 році військовий суд визнав Хасана винним за 13 пунктами обвинувачення в умисному вбивстві. Він був військовим психіатром і залишився паралізованим нижче грудей після того, як вистрілив у себе.

Американські військові не виконували смертних вироків після рішень військового суду з 1961 року. Якщо страту проведуть, Хасан стане першою людиною, страченою американськими військовими через розстріл із 1945 року. Клопотання про відстрочку подали адвокати Американського союзу захисту громадянських свобод Канзасу; за їхніми словами, у провадженні habeas corpus Хасан знову планує представляти себе сам.

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