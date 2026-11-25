Бывший майор армии США Нидаль Хасан, приговоренный к смертной казни за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в штате Техас, обратился в федеральный суд с просьбой остановить исполнение приговора. Казнь планируют провести на следующей неделе на той же базе, где произошло нападение в 2009 году, сообщает Jerusalem Post.

Слушание об отсрочке

Хасан, который содержится на военной базе Форт-Ливенворт в штате Канзас, подал ходатайство федеральному судье в Топике. Судья Энтони Маттиви назначил на утро среды слушание по вопросу возможной приостановки казни.

Согласно законодательству США, приговоренный к смерти человек может подать ходатайство habeas corpus для судебной проверки законности содержания под стражей и приговора после того, как ему сообщили дату и способ казни. Такое рассмотрение потенциально может отложить исполнение приговора на месяцы или годы.

Аргументы Хасана

Хасан, который на военном суде представлял себя сам, заявил о намерении обжаловать приговор. Он утверждает, что запрет суда использовать выбранную им защиту нарушил его конституционное право на надлежащую правовую процедуру.

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Во время процесса Хасан планировал заявить, что убийства были оправданы защитой движения «Талибан» в Афганистане от американских военных. Судья не позволил ему строить защиту на этом аргументе. В новом ходатайстве Хасан также заявил о нарушении военных правил при назначении даты казни, в том числе из-за обещания министра обороны Пита Хегсета транслировать ее в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп в октябре одобрил казнь Хасана через расстрел, однако позже отказался от планов прямой трансляции после широкого общественного возмущения. В 2013 году военный суд признал Хасана виновным по 13 пунктам обвинения в умышленном убийстве. Он был военным психиатром и остается парализованным ниже груди после того, как выстрелил в себя.

Американские военные не исполняли смертные приговоры, вынесенные военным судом, с 1961 года. Если казнь проведут, Хасан станет первым человеком, казненным американскими военными через расстрел с 1945 года. Ходатайство об отсрочке подали адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод Канзаса; по их словам, в производстве habeas corpus Хасан вновь планирует представлять себя сам.

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