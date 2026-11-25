美国前陆军少校尼达尔·哈桑因在得克萨斯州胡德堡军事基地杀害13人被判处死刑，他已请求联邦法院停止执行判决。据《耶路撒冷邮报》报道，死刑计划于下周在2009年袭击事件发生的同一基地执行。

关于延期的听证会

被关押在堪萨斯州莱文沃思堡军事基地的哈桑向托皮卡的一名联邦法官提交了动议。法官安东尼·马蒂维将有关可能暂缓执行死刑的听证会安排在周三上午举行。

根据美国法律，被判处死刑者在获知执行日期和方式后，可以提交人身保护令申请，以请求法院审查其拘押和判决的合法性。此类审查可能使死刑执行延后数月或数年。

哈桑的论点

哈桑在军事法庭审判中自行辩护，他表示打算对判决提出上诉。他称，法院禁止他使用自行选择的辩护理由，侵犯了他享有正当法律程序的宪法权利。

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审判期间，哈桑计划辩称，这些杀人行为是为保护阿富汗的塔利班运动免受美军侵害而正当进行的。法官不允许他以这一论点作为辩护依据。哈桑在新的动议中还称，在确定执行日期时违反了军事规定，其中包括国防部长皮特·赫格塞斯承诺对死刑执行进行直播一事。

美国总统唐纳德·特朗普于10月批准以行刑队枪决的方式处决哈桑，但在引发广泛公众愤怒后，后来放弃了直播计划。2013年，军事法庭裁定哈桑犯有13项预谋杀人罪。他曾是一名军队精神科医生，在开枪击中自己后，胸部以下一直瘫痪。

自1961年以来，美军未执行过军事法庭作出的死刑判决。如果此次死刑得以执行，哈桑将成为自1945年以来首位被美军以行刑队枪决处死的人。堪萨斯州美国公民自由联盟的律师提交了延期执行申请；据他们称，哈桑计划在该人身保护令程序中再次自行辩护。

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