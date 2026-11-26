Немецкий профсоюз Ver.di призвал работников Amazon к предупредительной забастовке в Чёрную пятницу, 27 ноября. Акция должна охватить 11 объектов компании в Германии, сообщает Der Spiegel.

Требования профсоюза

Ver.di стремится добиться от американского онлайн-ритейлера заключения юридически обязательных коллективных договоров. Профсоюз требует признания коллективных договоров для работников розничной торговли, а также заключения тарифного соглашения «Хорошая и здоровая работа».

Член федерального правления Ver.di, ответственная за торговлю, Сильке Циммер заявила, что работники бастуют, несмотря на массовое запугивание. По утверждению профсоюза, оплата труда в Amazon часто не обеспечивает работникам достаточных средств для жизни, а работа связана со значительной физической нагрузкой. Среди проблем Ver.di называет монотонные процессы в центрах выполнения заказов, перенос тяжёлых грузов и агрессивный цифровой контроль работников.

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Объекты, охваченные забастовкой

К забастовке должны присоединиться объекты Amazon в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Дортмунде, Верне, Райнберге, Мёнхенгладбахе, Франкентале, Гере, Грабене, Кобленце и Ахиме. Ver.di также утверждает, что около 40 тысяч работников компании отслеживают с помощью цифровых трекеров на каждом этапе работы.

Amazon заявила, что обеспечивает более надёжные доставки, чем когда-либо. Компания сообщила, что привлекает в Германии примерно 13 тысяч сезонных работников, ежегодно повышает зарплаты, а средняя стартовая почасовая оплата составляет 16,66 евро. По данным Amazon, более половины её работников работают в компании свыше пяти лет.

По информации Ver.di, забастовка в Германии является частью международного дня действий профсоюзного объединения UNI Global под лозунгом Make Amazon Pay.

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