德国工会Ver.di呼吁亚马逊员工在11月27日“黑色星期五”举行警告性罢工。此次行动预计将覆盖该公司在德国的11处设施，《明镜周刊》报道。

工会诉求

Ver.di希望促使这家美国在线零售商签订具有法律约束力的集体协议。该工会要求承认适用于零售业员工的集体协议，并签订“良好且健康的工作”薪酬协议。

负责贸易事务的Ver.di联邦执行委员会成员西尔克·齐默表示，员工尽管面临大规模恐吓仍在罢工。工会称，亚马逊的薪酬往往无法为员工提供足够的生活来源，且工作伴随着相当大的体力负担。Ver.di列举的问题包括订单履行中心的单调流程、搬运重物以及对员工进行激进的数字化监控。

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受罢工影响的设施

位于莱比锡、巴特黑斯费尔德、多特蒙德、韦尔讷、莱茵贝格、门兴格拉德巴赫、弗兰肯塔尔、格拉、格拉本、科布伦茨和阿希姆的亚马逊设施预计将加入罢工。Ver.di还声称，该公司约4万名员工在工作的每个阶段都通过数字追踪器被追踪。

亚马逊表示，其提供了比以往任何时候都更可靠的配送服务。该公司称，其在德国聘用约1.3万名季节性员工，每年提高工资，平均起始时薪为16.66欧元。亚马逊数据显示，其超过一半的员工在该公司工作超过五年。

据Ver.di介绍，德国的罢工是UNI Global工会联合会以“让亚马逊付出代价”为口号发起的国际行动日的一部分。

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