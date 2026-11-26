Niemiecki związek zawodowy Ver.di wezwał pracowników Amazona do strajku ostrzegawczego w Czarny Piątek, 27 listopada. Akcja ma objąć 11 obiektów firmy w Niemczech, informuje Der Spiegel.

Żądania związku

Ver.di dąży do zawarcia z amerykańskim sprzedawcą internetowym prawnie wiążących układów zbiorowych. Związek domaga się uznania układów zbiorowych dla pracowników handlu detalicznego, a także zawarcia porozumienia taryfowego „Dobra i zdrowa praca”.

Silke Zimmer, członkini federalnego zarządu Ver.di odpowiedzialna za handel, oświadczyła, że pracownicy strajkują mimo masowego zastraszania. Według związku wynagrodzenia w Amazonie często nie zapewniają pracownikom wystarczających środków do życia, a praca wiąże się ze znacznym obciążeniem fizycznym. Wśród problemów Ver.di wymienia monotonne procesy w centrach realizacji zamówień, przenoszenie ciężkich ładunków oraz agresywną cyfrową kontrolę pracowników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obiekty objęte strajkiem

Do strajku mają dołączyć obiekty Amazona w Lipsku, Bad Hersfeld, Dortmundzie, Werne, Rheinbergu, Mönchengladbachu, Frankenthalu, Gerze, Graben, Koblencji i Achim. Ver.di twierdzi również, że około 40 tysięcy pracowników firmy jest śledzonych za pomocą cyfrowych trackerów na każdym etapie pracy.

Amazon oświadczył, że zapewnia bardziej niezawodne dostawy niż kiedykolwiek wcześniej. Firma poinformowała, że zatrudnia w Niemczech około 13 tysięcy pracowników sezonowych, co roku podnosi płace, a średnia początkowa stawka godzinowa wynosi 16,66 euro. Według Amazona ponad połowa jego pracowników pracuje w firmie od ponad pięciu lat.

Według Ver.di strajk w Niemczech jest częścią międzynarodowego dnia działań federacji związkowej UNI Global pod hasłem Make Amazon Pay.

Czytaj nas na