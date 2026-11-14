Starship将26颗Starlink V3卫星送入轨道——Ars Technica

11月13日，SpaceX从美国得克萨斯州Starbase进行了Starship第15次测试飞行，并将26颗Starlink V3卫星送入近地轨道。据Ars Technica报道，这是Starship第二次飞往近地轨道。

卫星进入轨道

第一级在墨西哥湾上空与上面级分离。随后，Starship上面级启动Raptor发动机并进入标称轨道。

发射约40分钟后，飞船通过航天器下部一个狭窄的舱门释放了26颗卫星。所有卫星均成功进入轨道，并将利用机载推力提高轨道高度。其太阳能电池板完全展开后长达60米。

第一级未返回Starbase

在返回过程中，第一级没有被引导至Starbase设施由发射塔捕获。由于一个未说明的问题，该飞行器接到指令转向墨西哥湾，并在那里爆炸。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

SpaceX原计划回收这枚助推器、翻新后重复使用。该公司此前已让Starship助推器着陆并再次发射，但尚未对该系统最新的第三版本做到这一点。

任务的下一阶段可能是Starship上面级于11月14日星期六返回Starbase。为此，该飞行器必须在轨道上以及重返大气层期间通过检查。如果成功，返回原计划在得克萨斯州当地时间约15时15分，即协调世界时21时15分进行。否则，飞船可能会在海洋上空脱离轨道。

针对此次飞行，SpaceX还对飞船的热防护层进行了改动。该公司在瓷砖最有可能脱落的区域安装了额外的瓷砖固定机制，并在热防护层的大部分区域使用了弯曲瓷砖，以减少瓷砖之间间隙的受热。

关注我们在