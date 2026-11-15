逾50家美国公司赚取超过1300亿美元——OilPrice

据OilPrice援引的一项估算，2026年4月至9月，超过50家美国大型石油和天然气公司赚取了逾1300亿美元。该估算主要涵盖石油生产商和炼油企业，并与能源价格上涨及对美国供应的需求有关。

霍尔木兹海峡的限制措施

该媒体将市场形势的变化与2月开始的伊朗战争以及霍尔木兹海峡通行限制联系起来。在限制措施实施前，这条航线运输了全球约五分之一的石油和液化天然气。

根据美国能源信息署的估算，2025年每天约有2000万桶石油和石油产品通过该海峡。这些限制迫使一些国家寻找替代能源供应商。

据OilPrice称，美国生产商和炼油商受益于更高的价格和需求，以及相对较低的物流成本：供应至美国企业的很大一部分石油通过管道运输。

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埃克森美孚和雪佛龙的利润

该媒体将埃克森美孚和雪佛龙列为从这一形势中获益最大的公司。10月，埃克森美孚报告称其第三季度利润增长超过一倍，而雪佛龙的利润接近三倍。

与此同时，美国公司在这一时期的总利润仍低于2022年的水平。当时平均油价为每桶100美元，而2026年4月至9月约为每桶90美元。

消费者燃料支出增加

在能源公司利润增长的背景下，根据报道援引的估算，自伊朗战争开始以来，美国消费者在汽油和柴油上额外支出了1470亿美元。这相当于每个家庭额外支出超过1100美元。

据OilPrice称，欧洲公司也录得更高利润。壳牌报告第三季度利润为120.6亿美元，约为上年同期的两倍。法国道达尔能源第三季度利润为82.6亿美元，超过2025年同期水平的两倍。

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