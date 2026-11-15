Ponad 50 firm z USA zarobiło ponad 130 mld dolarów — OilPrice

Według szacunków, na które powołuje się OilPrice, ponad 50 dużych amerykańskich firm naftowych i gazowych zarobiło ponad 130 mld dolarów od kwietnia do września 2026 roku. Szacunki obejmują głównie producentów ropy i firmy rafineryjne oraz wiążą się ze wzrostem cen energii i popytem na dostawy z USA.

Ograniczenia w Cieśninie Ormuz

Publikacja wiąże zmianę sytuacji rynkowej z wojną w Iranie, która rozpoczęła się w lutym, oraz ograniczeniami ruchu przez Cieśninę Ormuz. Przed wprowadzeniem ograniczeń tą trasą transportowano około jedną piątą światowych wolumenów ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Według szacunków amerykańskiej Energy Information Administration, w 2025 roku przez cieśninę przepływało dziennie około 20 mln baryłek ropy i produktów naftowych. Ograniczenia zmusiły część państw do poszukiwania alternatywnych dostawców energii.

Amerykańscy producenci i przetwórcy, według OilPrice, skorzystali z wyższych cen i popytu, a także ze względnie niższych kosztów logistycznych: znaczną część ropy dostarcza się do zakładów w USA rurociągami.

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Zyski Exxon Mobil i Chevron

Wśród firm, które najbardziej skorzystały na tej sytuacji, publikacja wymienia Exxon Mobil i Chevron. W październiku Exxon Mobil poinformował o ponad dwukrotnie wyższym zysku w trzecim kwartale, podczas gdy zysk Chevron niemal się potroił.

Jednocześnie łączne zyski amerykańskich firm w tym okresie pozostały niższe niż w 2022 roku. Wówczas średnia cena ropy wynosiła 100 dolarów za baryłkę, a od kwietnia do września 2026 roku — około 90 dolarów.

Droższe paliwo dla konsumentów

Na tle wzrostu zysków firm energetycznych amerykańscy konsumenci, według przytoczonych w materiale szacunków, wydali dodatkowe 147 mld dolarów na benzynę i olej napędowy od początku wojny w Iranie. Odpowiada to dodatkowym wydatkom przekraczającym 1100 dolarów na gospodarstwo domowe.

Według OilPrice wyższe zyski odnotowały także firmy europejskie. Shell poinformował o zysku za trzeci kwartał w wysokości 12,06 mld dolarów — około dwa razy większym niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk francuskiego TotalEnergies za trzeci kwartał wyniósł 8,26 mld dolarów, ponad dwukrotnie przewyższając wynik z 2025 roku.

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