Более 50 компаний США заработали свыше $130 млрд — OilPrice

Согласно оценке, на которую ссылается OilPrice, более 50 крупных нефтегазовых компаний США заработали свыше 130 млрд долларов в апреле—сентябре 2026 года. Оценка охватывает преимущественно производителей нефти и нефтеперерабатывающие компании и связана с ростом цен на энергоносители и спросом на поставки из США.

Ограничения в Ормузском проливе

Издание связывает изменение рыночной ситуации с войной в Иране, начавшейся в феврале, и ограничениями движения через Ормузский пролив. До введения ограничений этим маршрутом перевозилось примерно одна пятая мировых объемов нефти и сжиженного природного газа.

По оценке Управления энергетической информации США, в 2025 году через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. Ограничения вынудили ряд стран искать альтернативных поставщиков энергии.

Американские производители и переработчики, по данным OilPrice, воспользовались более высокими ценами и спросом, а также относительно низкими логистическими расходами: значительная часть нефти поставляется на предприятия США по трубопроводам.

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Прибыли Exxon Mobil и Chevron

Среди компаний, которые больше всего выиграли от ситуации, издание называет Exxon Mobil и Chevron. В октябре Exxon Mobil сообщила о более чем двукратном росте прибыли за третий квартал, тогда как прибыль Chevron почти утроилась.

В то же время совокупные прибыли американских компаний за этот период остались ниже уровня 2022 года. Тогда средняя цена нефти составляла 100 долларов за баррель, а в апреле—сентябре 2026 года — около 90 долларов.

Более дорогое топливо для потребителей

На фоне роста прибылей энергетических компаний американские потребители, согласно приведенным в материале оценкам, потратили дополнительно 147 млрд долларов на бензин и дизельное топливо с начала войны в Иране. Это соответствует дополнительным расходам более 1100 долларов на домохозяйство.

По данным OilPrice, более высокую прибыль также зафиксировали европейские компании. Shell сообщила о прибыли за третий квартал в размере 12,06 млрд долларов — примерно вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Прибыль французской TotalEnergies за третий квартал составила 8,26 млрд долларов, более чем вдвое превысив показатель 2025 года.

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