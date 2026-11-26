Компания Bentley представила детали оформления передней части будущей модели Torcal, которая анонсирует четвёртую модельную линейку бренда. Решётка автомобиля состоит из 76 отдельно изготовленных ромбовидных элементов разного размера, которые собираются вручную. Об этом сообщает Motor1.

Подсветка решётки

Металлическая рамка вокруг решётки имеет более 260 тысяч лазерных микроотверстий. Под её поверхностью размещены 202 светодиода, равномерно распределяющие свет. Каждый ромбовидный элемент защищён отдельной прозрачной накладкой из материалов и покрытий, которые Bentley также использует в фарах.

Днём решётка выглядит как объёмная металлическая поверхность, а в темноте подсвечивается, формируя отдельную световую подпись передней части автомобиля. Когда освещение выключено, рамка сохраняет вид обычной металлической решётки. Её протестировали на истирание и удары гравия, а активная система управления конденсацией должна поддерживать прозрачность защитных накладок.

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Покупателям предложат два варианта решётки, в том числе пакет Bright Pack с ромбовидными элементами и накладками с металлической отделкой. Дизайн решётки вдохновлён моделью Continental T, однако получил современное трёхмерное исполнение.

Фары Micro LED

Torcal также получит новую оптику с проекторами Micro LED. В каждой фаре установлены четыре световых модуля, в том числе два вертикальных проектора Micro LED по 16 тысяч пикселей каждый, а также модули ближнего и дальнего света.

Верхний проектор освещает сектор до 40 градусов по краям поля зрения водителя, что должно улучшать видимость в поворотах. Нижний модуль формирует более узкий 20-градусный луч для более точного направления света. Bentley заявляет, что система может адаптировать распределение света, улучшая видимость для водителя и уменьшая ослепление других участников движения.

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