宾利展示了未来 Torcal 车型前脸设计的细节，该车型预示着品牌第四条车型产品线的到来。该车格栅由76个不同尺寸、单独制造并手工组装的菱形元素组成。据Motor1报道。

格栅照明

格栅周围的金属框架设有超过26万个激光微孔。其表面下方布置了202颗LED灯，可均匀分配光线。每个菱形元素均由独立的透明罩保护，其材料和涂层也被宾利用于前大灯。

白天，格栅呈现为立体金属表面；在黑暗中则会点亮，形成车辆前脸独特的灯光标识。关闭照明后，框架仍保留普通金属格栅的外观。该部件已通过耐磨和碎石撞击测试，而主动冷凝管理系统应能保持保护罩的透明度。

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客户将可选择两种格栅方案，其中包括 Bright Pack 套件，配备菱形元素和带金属饰面的罩盖。格栅设计的灵感来自 Continental T 车型，但采用了现代的三维设计。

Micro LED 前大灯

Torcal 还将配备采用 Micro LED 投影器的新型灯光系统。每个前大灯内装有四个照明模块，包括两个垂直的 Micro LED 投影器，每个投影器拥有1.6万个像素，以及近光和远光模块。

上方投影器可照亮驾驶员视野边缘最大40度的区域，旨在改善转弯时的可见度。下方模块形成更窄的20度光束，以便更精确地引导光线。宾利表示，该系统能够调整光线分布，在提升驾驶员可见度的同时减少对其他道路使用者的眩光。

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