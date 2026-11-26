Firma Bentley zaprezentowała szczegóły stylistyki przedniej części przyszłego modelu Torcal, który zapowiada czwartą linię modelową marki. Grill samochodu składa się z 76 osobno wykonanych romboidalnych elementów o różnych rozmiarach, montowanych ręcznie. Poinformował o tym Motor1.

Podświetlenie grilla

Metalowa rama wokół grilla ma ponad 260 tys. laserowych mikrootworów. Pod jej powierzchnią umieszczono 202 diody LED, które równomiernie rozprowadzają światło. Każdy romboidalny element jest chroniony oddzielną przezroczystą nakładką wykonaną z materiałów i powłok, które Bentley stosuje również w reflektorach.

W dzień grill wygląda jak trójwymiarowa metalowa powierzchnia, a po zmroku jest podświetlany, tworząc odrębną sygnaturę świetlną przedniej części samochodu. Gdy oświetlenie jest wyłączone, rama zachowuje wygląd zwykłego metalowego grilla. Została przetestowana pod kątem ścierania i uderzeń żwiru, a aktywny system zarządzania kondensacją ma utrzymywać przezroczystość nakładek ochronnych.

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Klientom zostaną zaoferowane dwa warianty grilla, w tym pakiet Bright Pack z romboidalnymi elementami i nakładkami z metalowym wykończeniem. Projekt grilla inspirowany jest modelem Continental T, ale otrzymał nowoczesną trójwymiarową formę.

Reflektory Micro LED

Torcal otrzyma także nową optykę z projektorami Micro LED. W każdym reflektorze zamontowano cztery moduły świetlne, w tym dwa pionowe projektory Micro LED o rozdzielczości 16 tys. pikseli każdy, a także moduły świateł mijania i drogowych.

Górny projektor oświetla sektor do 40 stopni na obrzeżach pola widzenia kierowcy, co ma poprawiać widoczność na zakrętach. Dolny moduł tworzy węższą wiązkę o kącie 20 stopni, aby precyzyjniej kierować światło. Bentley twierdzi, że system może dostosowywać rozkład światła, poprawiając widoczność dla kierowcy i zmniejszając oślepianie innych uczestników ruchu.

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