Chiny przeprowadziły na początku miesiąca zakrojone na szeroką skalę, niezapowiedziane ćwiczenia wojskowe wokół Tajwanu i w zachodniej części Pacyfiku — poinformowali tajwańscy urzędnicy. Według nich w manewrach w pewnym momencie uczestniczyło ponad 100 chińskich jednostek wojskowych i straży przybrzeżnej.

Jak podaje Taipei Times, wysoki przedstawiciel tajwańskich służb bezpieczeństwa, wypowiadający się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że ćwiczenia obejmowały symulowane ataki na siły zbrojne innych państw i miasta na Tajwanie. Urzędnik nazwał te działania kampanią „cichego zastraszania”, mającą wywierać presję na Tajwan i inne rządy przed ważnymi spotkaniami międzynarodowymi.

Skala rozmieszczenia

Według oceny tajwańskiego urzędnika to rozmieszczenie sił morskich było większe niż ćwiczenia Justice Mission 2025 — ostatnie formalnie nazwane chińskie manewry wymierzone w Tajwan, które odbyły się niemal rok temu. W ćwiczeniach skoordynowanie uczestniczyły siły Dowództw Teatrów Wschodniego, Północnego i Południowego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Strona tajwańska uważa, że skala operacji może świadczyć o ćwiczeniu nie tylko scenariusza blokady Tajwanu, lecz także szerszych działań w zachodniej części Pacyfiku. Inny urzędnik ds. bezpieczeństwa narodowego oświadczył, że analiza ruchów grupy lotniskowca Liaoning od połowy poprzedniego miesiąca wykazała ćwiczenie przełamania obrony Pierwszego Łańcucha Wysp i uderzeń na siły zbrojne w innych częściach regionu.

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Oświadczenia o startach rakiet

Przedstawiciel tajwańskich służb bezpieczeństwa oświadczył również, że podczas ostatnich ćwiczeń chiński okręt podwodny wystrzelił międzykontynentalny pocisk balistyczny z Morza Żółtego w głąb terytorium Chin. Urzędnik ds. bezpieczeństwa narodowego osobno poinformował o ćwiczeniach z odpalaniem międzykontynentalnych pocisków balistycznych z okrętów podwodnych z wód na wschód od Tajwanu w kierunku celów w głębi kraju.

Minister obrony Tajwanu Wellington Koo powiedział w tym tygodniu, że Chiny prowadzą w zachodniej części Pacyfiku ćwiczenia ograniczania dostępu do obszaru, angażując lotniskowiec i inne zgrupowania morskie. Strona chińska nazwała ćwiczenia lotniskowca „rutynowymi” i nieukierunkowanymi przeciwko żadnemu państwu.

W przyszłym tygodniu Pekin będzie gospodarzem szczytu przywódców APEC w Shenzhen, gdzie oczekiwane jest trzecie w tym roku spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Tajwan również uczestniczy w formacie APEC.

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