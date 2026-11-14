Китай в начале месяца провел масштабные необъявленные военные учения вокруг Тайваня и в западной части Тихого океана, заявили тайваньские чиновники. По их словам, в маневрах в определенный момент были задействованы более 100 китайских военных судов и судов береговой охраны.

Как сообщает Taipei Times, высокопоставленный представитель тайваньских служб безопасности на условиях анонимности сказал, что учения включали имитацию атак на военные силы других государств и города на Тайване. Чиновник назвал эти действия кампанией «тихого запугивания», направленной на давление на Тайвань и другие правительства перед важными международными встречами.

Масштаб развертывания

По оценке тайваньского чиновника, это морское развертывание было крупнее учений Justice Mission 2025 — последних формально названных маневров Китая, направленных против Тайваня, которые состоялись почти год назад. В учениях скоординированно участвовали силы Восточного, Северного и Южного театральных командований Народно-освободительной армии Китая.

Тайваньская сторона считает, что масштаб операции может свидетельствовать об отработке не только сценария блокады Тайваня, но и более широких действий в западной части Тихого океана. Другой чиновник по вопросам национальной безопасности заявил, что анализ движения авианосной группы «Ляонин» с середины предыдущего месяца показал отработку прорыва обороны Первой островной цепи и ударов по военным силам в других районах региона.

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Заявления о ракетных пусках

Представитель тайваньских служб безопасности также заявил, что во время последних учений китайская подводная лодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря вглубь территории Китая. Чиновник по вопросам национальной безопасности отдельно сообщил об учениях с запусками межконтинентальных баллистических ракет с подводных лодок из вод к востоку от Тайваня по внутренним целям.

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку на этой неделе заявил, что Китай проводит в западной части Тихого океана учения по ограничению доступа в район, задействовав авианосец и другие морские соединения. Китайская сторона назвала учения авианосца «рутинными» и не направленными против какой-либо страны.

На следующей неделе Пекин примет саммит лидеров АТЭС в Шэньчжэне, где ожидается третья в этом году встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Тайвань также участвует в формате АТЭС.

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