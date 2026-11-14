台湾官员表示，中国本月初在台湾周边及西太平洋举行了大规模、未公布的军事演习。据他们称，演习期间一度有超过100艘中国军方和海警船只参与。

据《台北时报》报道，一名不愿具名的台湾高级安全官员表示，演习包括模拟攻击其他国家的军事力量以及台湾的城市。该官员称，这些行动是一场“无声威慑”行动，旨在重要国际会议前向台湾及其他政府施压。

部署规模

这名台湾官员评估称，此次海上部署规模大于“正义使命2025”演习——后者是中国最近一次正式命名、针对台湾的演习，发生在近一年前。中国人民解放军东部、北部和南部战区的兵力协调参与了此次演习。

台湾方面认为，此次行动的规模可能表明，中国演练的不仅是封锁台湾的情景，也是在西太平洋开展更广泛行动。另一名国家安全官员表示，对“辽宁”号航母编队自上月中旬以来活动的分析显示，其演练了突破第一岛链防御，并打击该地区其他区域的军事力量。

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关于导弹发射的说法

台湾安全部门官员还表示，在最近的演习中，一艘中国潜艇从黄海向中国内陆发射了一枚洲际弹道导弹。一名国家安全官员另行表示，演习包括从台湾以东水域的潜艇发射洲际弹道导弹，攻击内陆目标。

台湾国防部长顾立雄本周表示，中国正在西太平洋开展区域拒止演习，动用了航母及其他海上编队。中方称航母演习是“例行性”的，并非针对任何国家。

下周，北京将在深圳主办亚太经合组织领导人峰会，预计美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平将举行今年第三次会晤。台湾也参与亚太经合组织框架。

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