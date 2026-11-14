W Rijadzie Parlament Arabski ogłosił rozpoczęcie regionalnego i międzynarodowego parlamentarnego planu działań przeciwko ruchowi Huti. Inicjatywa ma na celu wypracowanie zdecydowanego międzynarodowego stanowiska wobec ataków ugrupowania na Arabię Saudyjską, uznanie Huti za organizację terrorystyczną, odcięcie kanałów finansowania i dostaw broni oraz pociągnięcie osób odpowiedzialnych za naruszenia do odpowiedzialności.

Współpraca z parlamentami i UE

Jak informuje Asharq Al-Awsat, plan obejmuje cztery główne kierunki. Ścieżka dyplomatyczna ma objąć stolice, w których zapadają kluczowe decyzje międzynarodowe, poprzez bezpośrednie kontakty z parlamentami pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Parlament Arabski zamierza także pozyskać poparcie państw i struktur międzynarodowych, które dotychczas nie wpisały Huti na listy organizacji terrorystycznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona Unii Europejskiej: plan przewiduje kontakty z kierownictwem Parlamentu Europejskiego oraz wysokim przedstawicielem UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

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Inicjatorzy chcą wezwać instytucje europejskie do zakończenia procedur prawnych dotyczących wpisania ruchu na oficjalną unijną listę organizacji terrorystycznych, a także do rozszerzenia środków ograniczających i sankcji wobec jego przywódców oraz powiązanych z nim struktur.

Materiały dla Międzynarodowego Trybunału Karnego

Osobny kierunek planu dotyczy międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Parlament Arabski chce przygotować udokumentowane dossier prawne dotyczące ataków i naruszeń, które, zdaniem parlamentu, mogą podlegać jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Następnie materiały mają zostać oficjalnie przekazane do Biura Prokuratora MTK.

W parlamencie oświadczono, że ataki Huti, oprócz zagrożenia dla bezpieczeństwa i suwerenności Arabii Saudyjskiej, stwarzają ryzyko dla transportu morskiego i lotniczego, stabilności światowych dostaw energii, łańcuchów logistycznych i handlu międzynarodowego. Działania te powiązano również z zagrożeniami dla bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego.

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