在利雅得，阿拉伯议会宣布启动一项针对胡塞运动的地区和国际议会行动计划。该倡议旨在就该组织对沙特阿拉伯的袭击形成坚定的国际立场，将胡塞武装认定为恐怖组织，切断其资金和武器供应渠道，并追究应对违法行为负责者的责任。

与各国议会及欧盟开展工作

据Asharq Al-Awsat报道，该计划包括四个主要方向。外交轨道将通过与联合国安理会五个常任理事国议会直接接触，覆盖作出关键国际决定的各国首都。

阿拉伯议会还打算争取尚未将胡塞武装列入恐怖组织名单的国家和国际机构的支持。欧盟将受到特别关注：该计划规定与欧洲议会领导层以及欧盟外交与安全政策高级代表进行接触。

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倡议发起者力图呼吁欧洲机构完成将该运动列入欧盟官方恐怖组织名单的法律程序，并扩大针对其领导人及关联实体的限制措施和制裁。

提交国际刑事法院的材料

该计划的一个单独方向涉及国际司法。阿拉伯议会希望就袭击和违法行为准备一份有文件佐证的法律档案，议会认为这些行为可能属于国际刑事法院的管辖范围。此后，计划将材料正式提交给国际刑事法院检察官办公室。

议会表示，胡塞武装的袭击除威胁沙特阿拉伯的安全和主权外，还给海运和空运、全球能源供应稳定、物流链和国际贸易带来风险。议会还将这些行动与对地区及国际安全的威胁联系起来。

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