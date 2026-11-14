В Эр-Рияде Арабский парламент объявил о начале регионального и международного парламентского плана действий против движения хуситов. Инициатива направлена на формирование твердой международной позиции относительно атак группировки на Саудовскую Аравию, признание хуситов террористической организацией, перекрытие каналов финансирования и поставок вооружений, а также привлечение виновных в нарушениях к ответственности.

Работа с парламентами и ЕС

Как сообщает Asharq Al-Awsat, план предусматривает четыре основных направления. Дипломатический трек должен охватить столицы, где принимаются ключевые международные решения, через прямые контакты с парламентами пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Арабский парламент также намерен заручиться поддержкой стран и международных структур, которые до сих пор не внесли хуситов в списки террористических организаций. Особое внимание будет уделяться Европейскому Союзу: план предусматривает контакты с руководством Европарламента и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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Инициаторы стремятся призвать европейские институты завершить юридические процедуры для внесения движения в официальный список террористических организаций ЕС, а также расширить ограничительные меры и санкции против его руководителей и связанных с ним структур.

Материалы для Международного уголовного суда

Отдельное направление плана касается международного правосудия. Арабский парламент хочет подготовить документированное юридическое досье об атаках и нарушениях, которые, по мнению парламента, могут подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда. После этого материалы планируется официально передать в Офис прокурора МУС.

В парламенте заявили, что атаки хуситов, помимо угрозы безопасности и суверенитету Саудовской Аравии, создают риски для морского и воздушного сообщения, стабильности мировых поставок энергии, логистических цепочек и международной торговли. Там также связали эти действия с угрозами региональной и международной безопасности.

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