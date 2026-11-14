Najwyższy Sąd Apelacyjny Republiki Południowej Afryki oddalił apelację rządu od orzeczenia, które uchyliło plany utworzenia 1500 MW nowych mocy wytwórczych opartych na węglu. W rezultacie w mocy pozostaje wyrok Sądu Najwyższego przeciwko tym planom, informuje Mongabay.

Pozew organizacji ekologicznych

Sprawę, znaną jako #CancelCoal, zainicjowała koalicja ekologicznych organizacji pozarządowych. Powodowie twierdzili, że planowane nowe moce węglowe naruszają konstytucyjne prawo dzieci do środowiska nieszkodliwego dla zdrowia i dobrostanu.

Według Centrum Prawa Środowiskowego zanieczyszczenie powietrza przez elektrownie węglowe co roku prowadzi do śmierci ponad 2200 mieszkańców RPA, a także powoduje tysiące przypadków zapalenia oskrzeli i astmy. Centrum reprezentowało powodów w postępowaniu sądowym.

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Stanowisko rządu i ustalenia sądu

Minister energii elektrycznej i energii RPA uzasadniał dodatkowe moce węglowe potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Sąd Najwyższy orzekł jednak, że plan narusza prawo do środowiska nieszkodliwego dla zdrowia i dobrostanu.

Michelle Sitoe, starsza prawniczka programu ds. zanieczyszczeń i zmian klimatu Centrum Prawa Środowiskowego, zaznaczyła, że sąd nie uznał argumentów rządu dotyczących stabilności sieci energetycznej za wystarczające uzasadnienie naruszenia praw konstytucyjnych. Jak podkreśliła, orzeczenie nie oznacza ostatecznego zakończenia rozwoju nowej generacji węglowej, jednak rząd musi teraz bardziej przekonująco uzasadniać wybór węgla do produkcji energii elektrycznej.

Minister energii elektrycznej i energii może zaskarżyć decyzję Najwyższego Sądu Apelacyjnego do Trybunału Konstytucyjnego RPA.

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