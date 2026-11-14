南非最高上诉法院驳回了政府针对一项裁决提出的上诉；该裁决撤销了建设1500兆瓦新增燃煤发电容量的计划。因此，高等法院反对这些计划的裁决仍然有效，Mongabay报道。

环保组织提起诉讼

这起被称为#CancelCoal的案件由一个环保非政府组织联盟发起。原告认为，计划中的新增燃煤发电容量侵犯了儿童享有不危害健康和福祉环境的宪法权利。

环境权利中心表示，燃煤电厂造成的空气污染每年导致超过2200名南非居民死亡，并造成数千例支气管炎和哮喘病例。该中心在诉讼中代表原告。

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政府立场与法院结论

南非电力与能源部长以保障能源安全的需要为由，为新增燃煤发电容量辩护。然而，高等法院裁定，该计划侵犯了享有不危害健康和福祉环境的权利。

环境权利中心污染与气候变化项目高级律师米歇尔·西托莱指出，法院并未认为政府关于电网稳定性的论点足以成为侵犯宪法权利的理由。她表示，该裁决并不意味着新增燃煤发电的发展将最终停止，但政府现在需要更有说服力地论证选择煤炭发电的理由。

电力与能源部长可以向南非宪法法院上诉，挑战最高上诉法院的裁决。

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