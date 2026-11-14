Верховный апелляционный суд Южно-Африканской Республики отклонил апелляцию правительства на решение, которым были отменены планы по созданию 1500 МВт новых мощностей угольной генерации. Таким образом, остаётся в силе вердикт Высокого суда против этих планов, сообщает Mongabay.

Иск экологических организаций

Дело, известное как #CancelCoal, инициировала коалиция экологических неправительственных организаций. Истцы утверждали, что запланированные новые угольные мощности нарушают конституционное право детей на окружающую среду, не вредящую здоровью и благополучию.

По заявлению Центра экологических прав, загрязнение воздуха от угольных электростанций ежегодно приводит к смерти более 2200 жителей ЮАР, а также вызывает тысячи случаев бронхита и астмы. Центр представлял истцов в судебном процессе.

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Позиция правительства и выводы суда

Министр электроэнергетики и энергетики ЮАР обосновывал дополнительные угольные мощности необходимостью обеспечить энергетическую безопасность. Однако Высокий суд постановил, что план нарушает право на окружающую среду, не наносящую вреда здоровью и благополучию.

Старший юрист программы по загрязнению и изменению климата Центра экологических прав Мишель Ситоле отметила, что суд не признал аргументы правительства о стабильности энергосети достаточным оправданием нарушения конституционных прав. По её словам, решение не означает окончательного прекращения развития новой угольной генерации, однако правительству теперь необходимо более убедительно обосновывать выбор угля для производства электроэнергии.

Министр электроэнергетики и энергетики может обжаловать решение Верховного апелляционного суда в Конституционном суде ЮАР.

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