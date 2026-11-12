W USA demokrata Abdul El-Sayed wygrał wybory do Senatu z Michigan i, według Dawn, został pierwszym muzułmańskim senatorem w historii kraju. Podczas prawyborów i wyborów powszechnych jego przeciwników wspierały struktury powiązane z Amerykańsko-Izraelskim Komitetem Spraw Publicznych (AIPAC).

Wydatki nie zmieniły wyniku

Powiązana z AIPAC organizacja United Democracy Project wydała dziesiątki milionów dolarów na wsparcie przeciwników El-Sayeda. W swojej kampanii demokrata zwracał się do wyborców niezadowolonych z finansowania przez USA izraelskiego wojska.

W zwycięskim przemówieniu El-Sayed oświadczył, że AIPAC dała mu możliwość „pokonać ją dwa razy”. Według publikacji sojusznicy jego republikańskiego przeciwnika Mike’a Rogersa mieli w pewnym momencie poprosić grupę powiązaną z AIPAC o zaprzestanie wydatków na jego poparcie.

Demokratyczny strateg Adam Wood powiedział, że poparcie AIPAC, o które kandydaci wcześniej aktywnie zabiegali, stało się teraz problemem w szeregu kampanii.

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Spadek poparcia dla Izraela

Innym demokratą, który odniósł sukces w wyborach, był James Talarico z Teksasu. Opowiadał się za zakończeniem finansowania przez USA ofensywnego izraelskiego uzbrojenia i oświadczył, że nie przyjmował i nie planuje przyjmować środków od AIPAC.

Chicago Council on Global Affairs poinformowała, że średnia ocena sympatii Amerykanów wobec Izraela spadła w tym roku do rekordowo niskiego poziomu 44 punktów na 100. W 2022 roku wskaźnik ten wynosił 58 punktów, a wśród demokratów spadł z 52 do 30 punktów.

AIPAC oficjalnie deklaruje bezpartyjność i tradycyjnie wspiera kandydatów zarówno z lewego, jak i prawego skrzydła sceny politycznej. Jednocześnie Dawn zaznacza, że organizacja jest kojarzona z bliskimi relacjami Waszyngtonu z rządami Izraela. W dniu głosowania prezydent USA Donald Trump oświadczył na antenie Fox & Friends, że Stany Zjednoczone zakończą duży coroczny pakiet pomocy dla Izraela.

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