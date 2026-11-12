阿卜杜勒·埃尔-赛义德成为美国首位穆斯林参议员——Dawn

在美国，民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德赢得密歇根州联邦参议员选举，并据《黎明报》报道，成为该国历史上首位穆斯林参议员。在初选和大选期间，他的对手获得了与美国以色列公共事务委员会（AIPAC）有关联的组织支持。

支出未能改变结果

与AIPAC有关联的组织“联合民主项目”花费数千万美元支持埃尔-赛义德的对手。这名民主党人在竞选中争取了对美国资助以色列军方不满的选民。

埃尔-赛义德在胜选演讲中表示，AIPAC给了他“两次击败它”的机会。据该报报道，其共和党对手迈克·罗杰斯的盟友据称曾一度要求一个与AIPAC有关联的团体停止为支持他而花钱。

民主党策略师亚当·伍德表示，候选人此前曾积极争取的AIPAC支持，如今已在多场竞选中变成了问题。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对以色列的支持下降

此次选举中另一位成功的民主党人是来自得克萨斯州的詹姆斯·塔拉里科。他主张停止美国为以色列进攻性武器提供资金，并表示自己没有接受过、也不计划接受AIPAC的资金。

芝加哥全球事务委员会称，美国人对以色列的平均好感度今年降至创纪录的100分制44分。2022年，该指标为58分；在民主党人中，则从52分降至30分。

AIPAC官方宣称自己是无党派组织，并且传统上支持来自左右两派政治阵营的候选人。与此同时，《黎明报》指出，该组织与华盛顿同以色列各届政府的密切关系有关联。美国总统唐纳德·特朗普在投票日接受Fox & Friends采访时表示，美国将终止对以色列的大规模年度援助计划。

关注我们在