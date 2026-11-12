В США демократ Абдул Эль-Сайед победил на выборах в Сенат от Мичигана и, по данным Dawn, стал первым сенатором-мусульманином в истории страны. Во время праймериз и всеобщих выборов его соперников поддерживали структуры, связанные с Американо-израильским комитетом по общественным связям (AIPAC).

Расходы не изменили результат

Связанная с AIPAC организация United Democracy Project потратила десятки миллионов долларов на поддержку соперников Эль-Сайеда. В своей кампании демократ обращался к избирателям, недовольным финансированием США израильских военных.

В победной речи Эль-Сайед заявил, что AIPAC дала ему возможность «победить ее дважды». По данным издания, союзники его оппонента-республиканца Майка Роджерса в какой-то момент якобы просили связанную с AIPAC группу прекратить расходы на его поддержку.

Демократический стратег Адам Вуд заявил, что поддержка AIPAC, за которую кандидаты ранее активно боролись, теперь стала проблемой в ряде кампаний.

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Снижение поддержки Израиля

Еще одним успешным демократом на выборах стал Джеймс Таларико из Техаса. Он выступал за прекращение финансирования США наступательного израильского вооружения и заявлял, что не принимал и не планирует принимать средства от AIPAC.

Chicago Council on Global Affairs сообщила, что средняя оценка благожелательного отношения американцев к Израилю в этом году снизилась до рекордных 44 баллов из 100. В 2022 году этот показатель составлял 58 баллов, а среди демократов снизился с 52 до 30 баллов.

AIPAC официально заявляет о своей внепартийности и традиционно поддерживает кандидатов как левого, так и правого политического спектра. В то же время Dawn отмечает, что организация ассоциируется с тесными связями Вашингтона с правительствами Израиля. Президент США Дональд Трамп в день голосования заявил в эфире Fox & Friends, что Соединенные Штаты прекратят действие крупного ежегодного пакета помощи Израилю.

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