Актер Крис Пратт сыграет в полнометражной экранизации научно-фантастического романа Джозефа Эккерта «Путешественник» для Paramount Pictures, сообщает Variety.

История о путешественнике во времени

В центре сюжета «Путешественника» — мужчина, который неохотно становится путешественником во времени, и его сын. История рассказывает о связи между ними, которую не способны разрушить даже тысячелетия. В описании романа его характеризуют как приключенческую историю о боли, надежде и будущем за пределами воображения.

Режиссерами фильма станут Зак Липовски и Адам Стайн. Сценарий написал Джастин Роудс, а продюсерами проекта будут Адам Розенберг и Джулз Дейли.

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Трехлетнее соглашение с Paramount

Фильм станет частью нового трехлетнего соглашения Пратта с Paramount о первоочередном рассмотрении продюсерских проектов. Актер заключил его через свою компанию Indivisible Productions и может сниматься в отдельных проектах по этой договоренности.

В перечень проектов соглашения также входит «Майами Хит» по сценарию Брэда Коупленда. Пратт должен сыграть в этой картине и продюсировать ее вместе с Хатчем Паркером.

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