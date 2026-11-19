Aktor Chris Pratt zagra w pełnometrażowej ekranizacji powieści science fiction Josepha Eckerta „Podróżnik” dla Paramount Pictures, informuje Variety.

Historia o podróżniku w czasie

W centrum fabuły „Podróżnika” znajduje się mężczyzna, który niechętnie zostaje podróżnikiem w czasie, oraz jego syn. Historia opowiada o więzi między nimi, której nie są w stanie zniszczyć nawet tysiąclecia. W opisie powieści określono ją jako przygodową historię o bólu, nadziei i przyszłości wykraczającej poza wyobraźnię.

Reżyserami filmu będą Zach Lipovsky i Adam Stein. Scenariusz napisał Justin Rhodes, a producentami projektu będą Adam Rosenberg i Jules Daly.

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Trzyletnia umowa z Paramount

Film będzie częścią nowej trzyletniej umowy Pratta z Paramount dotyczącej prawa pierwszeństwa w rozpatrywaniu projektów producenckich. Aktor zawarł ją za pośrednictwem swojej firmy Indivisible Productions i może występować w wybranych projektach w ramach tego porozumienia.

Lista projektów objętych umową obejmuje także „Miami Heat” według scenariusza Brada Copelanda. Pratt ma zagrać w tym filmie i produkować go wraz z Hutchem Parkerem.

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