Ława przysięgłych w Los Angeles w USA uznała 30-letniego Jonathana Rinderknechta za winnego podpalenia, które spowodowało rozległy pożar w rejonie Pacific Palisades i części Malibu w Kalifornii. Ogień pochłonął życie 12 osób i zniszczył ponad 6800 budynków, informuje BBC News.

Dwa zarzuty federalne

Rinderknecht, który nie przyznał się do winy, został uznany za winnego dwóch zarzutów federalnych. Jeden dotyczył początkowego pożaru zarośli, a drugi szkód wyrządzonych po tym, jak ogień ponownie się rozprzestrzenił i przekształcił w katastrofalny pożar.

Według prokuratury mężczyzna wzniecił ogień 1 stycznia 2025 roku. Tlił się on niezauważony głęboko w systemie korzeniowym roślin, a sześć dni później ponownie wybuchł. Wyrok skazujący ogłoszono niemal pięć miesięcy po tym, jak przysięgli podczas wcześniejszego procesu nie osiągnęli porozumienia, a sędzia uznał postępowanie za zakończone bez wyroku.

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Wyrok zostanie wymierzony w marcu

Wymierzenie kary Rinderknechtowi zaplanowano na 17 marca. Za każdy z dwóch zarzutów grozi mu od pięciu do 20 lat pozbawienia wolności.

Prokuratorzy powoływali się na dane geolokalizacyjne z iPhone'a oskarżonego, nagrania z kamer monitoringu, na których zarejestrowano położenie jego samochodu, a także zeznania pasażerów. Twierdzili, że mężczyzną kierowały zemsta, gniew i samotność, a także przekonanie, że bogaci ludzie niszczą świat. Obrona utrzymywała, że prokuratura nie przedstawiła wystarczających dowodów rzeczowych ani nagrań, aby udowodnić sprawę. Adwokaci Rinderknechta oświadczyli, że są rozczarowani wyrokiem, lecz szanują decyzję ławy przysięgłych.

Burmistrz Los Angeles Karen Bass oświadczyła, że żaden wyrok nie przywróci życia zmarłym ani nie wymaże bólu, którego doświadczyły ich rodziny. Jak powiedziała, wiele osób wciąż próbuje się odbudować lub pozostaje przesiedlonych.

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