Amerykański startup GG Technologies złożył pozew przeciwko Apple do Wysokiego Sądu w Bombaju w Indiach, żądając 15 mld rupii odszkodowania — około 161,86 mln dolarów. Firma twierdzi, że funkcja NameDrop w iPhone'ach narusza jej indyjski patent dotyczący wymiany danych kontaktowych między urządzeniami znajdującymi się w pobliżu.

Roszczenia wobec Apple

Jak informuje TechCrunch, GG Technologies zwraca się również do sądu o zakazanie używania NameDrop w Indiach. Startup wezwał do ograniczenia sprzedaży i importu iPhone'ów oraz zegarków Apple Watch z fabrycznie zainstalowaną funkcją NameDrop.

Pozew złożono w październiku po tym, jak mediacja przedsądowa, rozpoczęta w kwietniu, zakończyła się we wrześniu bez rezultatu. Taka mediacja jest zazwyczaj obowiązkowa przed wniesieniem pozwów handlowych w Indiach. Sprawa nie została jeszcze wyznaczona do rozpoznania.

Patent i funkcja NameDrop

W liczącym 781 stron pozwie GG Technologies twierdzi, że NameDrop narusza jej patent na technologię umożliwiającą telefonom wymianę kontaktów z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu bez ręcznego parowania. Firma opracowała aplikację StayTouch do wymiany danych kontaktowych poprzez zbliżanie telefonów; jest ona dostępna na iOS i Androida.

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StayTouch uruchomiono w 2019 roku — w tym samym roku firma po raz pierwszy złożyła wniosek o ochronę patentową technologii w USA. Wniosek o patent w Indiach złożono w 2021 roku, a patent uzyskano w lipcu 2024 roku.

Równoległa sprawa w USA

Apple zaprezentowało NameDrop jako część iOS 17 w czerwcu 2023 roku, a później tego samego roku funkcja stała się dostępna na iPhone'ach. W październiku, za pośrednictwem watchOS 10.1, jej obsługę dodano do kompatybilnych zegarków Apple Watch.

GG Technologies złożyło również pozew przeciwko Apple w USA w kwietniu w związku z powiązanymi zarzutami naruszenia patentu. W sierpniu Amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego wszczęła dochodzenie na podstawie skargi startupu. Firma domaga się decyzji, która mogłaby zablokować import do USA urządzeń Apple, które, jak twierdzi, naruszają patent, a także ograniczyć ich sprzedaż. Apple nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

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