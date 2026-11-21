W Iranie minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi oświadczył, że Teheran dąży do dyplomatycznego zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi, jednak przed podjęciem dalszych kroków chce otrzymać od Waszyngtonu gwarancje poważnego podejścia do negocjacji. Jak informuje The Japan Times, Iran i USA nadal przekazują sobie wiadomości za pośrednictwem mediatorów.

Warunki Teheranu

Według Aragcziego Iran zabiega o porozumienie, które zagwarantowałoby, że nie dojdzie do nowej wojny. Powiedział również, że Teheran omawiał z mediatorami formę i charakter środków budowania zaufania.

Minister wskazał zachowanie w kraju zapasów wysoko wzbogaconego uranu jako jedną z czerwonych linii Iranu. Jednocześnie Aragczi uważa, że możliwe jest sprawiedliwe rozwiązanie kwestii materiałów jądrowych z uwzględnieniem interesów narodowych Iranu i potrzeb kraju.

Wcześniej wspominano o możliwych formułach rozwiązania sporu między Teheranem a Waszyngtonem, w tym o rozcieńczeniu zapasów wysoko wzbogaconego uranu pod nadzorem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Według oceny MAEA w czasie izraelskich i amerykańskich ataków na irańskie obiekty jądrowe w czerwcu 2025 roku Iran posiadał 440,9 kilograma uranu wzbogaconego do 60%. Nie wiadomo, jaka część tych zapasów się zachowała.

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Reakcja USA i mediacja Kataru

Prezydent USA Donald Trump oświadczył na piątkowej konferencji prasowej, że Iran chce porozumienia, ale nie chce umowy na warunkach dla niego akceptowalnych.

Gazeta zauważa, że USA i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego, po czym Teheran uderzył w Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, w których znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. Konflikt zdestabilizował Bliski Wschód, zakłócił żeglugę, przyczynił się do wzrostu światowych cen energii i wciągnął państwa regionu.

We wtorek przedstawiciele Kataru i Iranu odbyli spotkanie, którego celem było zbliżenie stanowisk i zmniejszenie różnic między propozycjami przedstawionymi podczas negocjacji.

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