伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，德黑兰寻求通过外交途径结束与美国的战争，但在采取进一步行动之前，希望获得华盛顿关于其认真进行谈判意愿的保证。据《日本时报》报道，伊朗和美国继续通过调解人传递信息。

德黑兰的条件

阿拉格齐表示，伊朗寻求一项能够保证不会发生新战争的协议。他还称，德黑兰已与调解人讨论了建立信任措施的形式和性质。

这位部长称，保留国内的高浓缩铀库存是伊朗的红线之一。同时，阿拉格齐认为，在顾及伊朗国家利益和国家需求的情况下，可以公平解决核材料问题。

此前曾提及解决德黑兰与华盛顿争端的可能方案，包括在国际原子能机构监督下稀释高浓缩铀库存。根据国际原子能机构的评估，在2025年6月以色列和美国袭击伊朗核设施时，伊朗拥有440.9公斤丰度为60%的浓缩铀。这批库存中有多少得以保留，目前尚不清楚。

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美国的反应和卡塔尔的调解

美国总统唐纳德·特朗普在周五的新闻发布会上表示，伊朗希望达成协议，但不希望按照他可接受的条件达成协议。

该报指出，美国和以色列于2月28日袭击伊朗，此后德黑兰打击了以色列以及设有美国军事基地的波斯湾国家。这场冲突破坏了中东稳定，扰乱了航运，推高了全球能源价格，并将该地区国家卷入其中。

周二，卡塔尔和伊朗代表举行了一次会议，旨在拉近双方立场，并缩小谈判期间提出的方案之间的分歧。

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