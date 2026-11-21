Produkt krajowy brutto Izraela w trzecim kwartale 2026 roku wzrósł o 8% w ujęciu rocznym, wynika ze wstępnych danych krajowego Centralnego Biura Statystyki. Jak podaje Jerusalem Post, po wyłączeniu korekt związanych z produkcją izraelskich firm za granicą, w tym działalnością Nvidii, tempo wzrostu wyniosło około 4%.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku PKB na mieszkańca zwiększył się o 4,33% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Konsumpcja gospodarstw domowych na osobę wzrosła o 2,6%, a wydatki na dobra trwałego użytku — o 14,4%.

Inflacja spowolniła

Roczna inflacja w Izraelu spowolniła w październiku do 1,1%, zbliżając się do dolnej granicy docelowego przedziału Banku Izraela wynoszącego od 1% do 3%. W skali miesiąca indeks cen konsumpcyjnych spadł o 0,1%, podczas gdy w październiku 2025 roku wzrósł o 0,5%.

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Średnie miesięczne wynagrodzenie w okresie roku do września wzrosło o 3,8%, do 14 156 szekli. Bezrobocie utrzymało się na poziomie 3,1%. W trzecim kwartale konsumpcja prywatna wzrosła o 6,4% w ujęciu rocznym, inwestycje w środki trwałe — o 11,3%, a eksport towarów i usług — o 51,5%.

Mieszkania pozostają głównym czynnikiem wzrostu cen

Pomimo spowolnienia inflacji ceny usług mieszkaniowych w ciągu 12 miesięcy do października wzrosły o 4,2%. Składnik ten obejmuje głównie czynsze oraz szacunkową wartość zamieszkiwania we własnym lokalu, a nie ceny zakupu mieszkań. Jednocześnie ceny mieszkań, które nie są uwzględniane w indeksie cen konsumpcyjnych, spadły w ciągu roku o 1,5%.

Ceny żywności z wyłączeniem warzyw i owoców zmniejszyły się o 0,3%, meble i wyposażenie gospodarstw domowych potaniały o 4,2%, a odzież i obuwie — o 4,7%. Usługi transportowe i komunikacyjne potaniały o 1,6%. Według oceny publikacji PKB Izraela na mieszkańca według parytetu siły nabywczej wynosi około 60 tys. dolarów, co plasuje kraj na 24. miejscu wśród państw OECD i poniżej średniej organizacji.

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