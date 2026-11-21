Валовой внутренний продукт Израиля в третьем квартале 2026 года вырос на 8% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные Центрального бюро статистики страны. Как сообщает Jerusalem Post, если исключить корректировки, связанные с производством израильских компаний за рубежом, в частности операциями Nvidia, темп роста составил около 4%.

В течение первых девяти месяцев года ВВП на душу населения увеличился на 4,33% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Потребление домохозяйств на одного человека выросло на 2,6%, а расходы на товары длительного пользования — на 14,4%.

Инфляция замедлилась

Годовая инфляция в Израиле в октябре замедлилась до 1,1%, приблизившись к нижней границе целевого диапазона Банка Израиля от 1% до 3%. За месяц индекс потребительских цен снизился на 0,1%, тогда как в октябре 2025 года он вырос на 0,5%.

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Средняя месячная зарплата за год до сентября повысилась на 3,8%, до 14 156 шекелей. Безработица оставалась на уровне 3,1%. В третьем квартале частное потребление выросло на 6,4% в пересчете на годовые темпы, инвестиции в основной капитал — на 11,3%, а экспорт товаров и услуг — на 51,5%.

Жилье остается главным фактором роста цен

Несмотря на замедление инфляции, цены на жилищные услуги за 12 месяцев до октября выросли на 4,2%. Этот компонент включает главным образом арендную плату и расчетную стоимость проживания в собственном жилье, а не цены покупки квартир. В то же время стоимость квартир, которая не входит в индекс потребительских цен, за год снизилась на 1,5%.

Цены на продукты без учета овощей и фруктов уменьшились на 0,3%, мебель и бытовое оборудование подешевели на 4,2%, одежда и обувь — на 4,7%. Услуги транспорта и связи стали дешевле на 1,6%. По оценке издания, ВВП Израиля на душу населения по паритету покупательной способности составляет около 60 тыс. долларов, что ставит страну на 24-е место среди государств ОЭСР и ниже среднего показателя организации.

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