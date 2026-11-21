根据该国中央统计局的初步数据，以色列国内生产总值在2026年第三季度按年化计算增长8%。据《耶路撒冷邮报》报道，若剔除与以色列企业在海外生产有关的调整，包括英伟达的业务，增长率约为4%。

今年前九个月，人均GDP较2025年同期增长4.33%。人均家庭消费增长2.6%，耐用消费品支出增长14.4%。

通胀放缓

以色列10月年度通胀率放缓至1.1%，接近以色列银行1%至3%目标区间的下限。消费者价格指数环比下降0.1%，而在2025年10月则上涨0.5%。

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截至9月的一年中，平均月薪增长3.8%，至14,156谢克尔。失业率维持在3.1%。第三季度，私人消费按年化计算增长6.4%，固定资本投资增长11.3%，商品和服务出口增长51.5%。

住房仍是价格上涨的主要因素

尽管通胀放缓，截至10月的12个月内，住房服务价格上涨4.2%。该组成部分主要包括租金和自有住房居住的估算价值，而非公寓购买价格。与此同时，未被纳入消费者价格指数的公寓价格全年下降1.5%。

不包括蔬菜和水果的食品价格下降0.3%，家具和家用设备价格下降4.2%，服装和鞋类价格下降4.7%。交通和通信服务价格下降1.6%。据该报估计，以购买力平价计算，以色列人均GDP约为6万美元，这使该国在经合组织成员国中位列第24位，低于该组织的平均水平。

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