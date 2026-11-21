Американский стартап GG Technologies подал иск против Apple в Высокий суд Бомбея в Индии, требуя 15 млрд рупий компенсации — около $161,86 млн. Компания утверждает, что функция NameDrop на iPhone нарушает ее индийский патент на обмен контактными данными между расположенными рядом устройствами.

Требования к Apple

Как сообщает TechCrunch, GG Technologies также просит суд запретить использование NameDrop в Индии. Стартап призвал ограничить продажу и импорт iPhone и Apple Watch с предустановленной функцией NameDrop.

Иск подали в октябре после того, как досудебная медиация, начатая в апреле, завершилась безрезультатно в сентябре. Такая медиация обычно обязательна перед подачей коммерческих исков в Индии. Дело еще не назначено к рассмотрению.

Патент и функция NameDrop

В иске объемом 781 страницу GG Technologies заявляет, что NameDrop нарушает ее патент на технологию, которая позволяет телефонам обмениваться контактами с находящимися поблизости устройствами без ручного сопряжения. Компания разработала приложение StayTouch для обмена контактными данными путем сближения телефонов; оно доступно для iOS и Android.

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StayTouch запустили в 2019 году — тогда же компания впервые подала заявку на патентную защиту технологии в США. Заявку на патент в Индии подали в 2021 году, а патент получили в июле 2024 года.

Параллельное дело в США

Apple представила NameDrop в составе iOS 17 в июне 2023 года, а позднее в том же году функция стала доступна на iPhone. В октябре через watchOS 10.1 ее поддержку добавили для совместимых Apple Watch.

GG Technologies также подала иск против Apple в США в апреле по связанным заявлениям о нарушении патента. В августе Комиссия по международной торговле США начала расследование по жалобе стартапа. Компания добивается решения, которое могло бы заблокировать импорт в США устройств Apple, которые, по ее утверждению, нарушают патент, а также ограничить их продажу. Apple не ответила на запрос о комментарии.

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