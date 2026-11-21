Суд присяжных в Лос-Анджелесе, США, признал 30-летнего Джонатана Риндеркнехта виновным в поджоге, который вызвал масштабный пожар в районе Пасифик-Палисейдс и части Малибу в Калифорнии. Огонь унес жизни 12 человек и уничтожил более 6800 зданий, сообщает BBC News.

Два федеральных обвинения

Риндеркнехт, не признававший вины, был признан виновным по двум федеральным обвинениям. Одно из них касалось первоначального пожара в кустарнике, другое — ущерба, нанесенного после того, как огонь вновь разгорелся и превратился в катастрофический пожар.

По данным обвинения, мужчина устроил пожар 1 января 2025 года. Он незаметно тлел глубоко в корневой системе растений, а через шесть дней вспыхнул вновь. Обвинительный вердикт объявили почти через пять месяцев после того, как присяжные в ходе предыдущего рассмотрения не смогли прийти к согласию, а судья объявил процесс завершившимся без вердикта.

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Наказание назначат в марте

Наказание Риндеркнехту должны назначить 17 марта. По каждому из двух пунктов обвинения ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Прокуроры ссылались на данные геолокации с iPhone обвиняемого, записи камер наблюдения, на которых зафиксировано местонахождение его автомобиля, а также показания пассажиров. Они утверждали, что мужчиной двигали месть, гнев и одиночество, а также убеждение, что состоятельные люди разрушают мир. Защита настаивала, что прокуратура не предоставила достаточных вещественных доказательств или записей для доказательства дела. Адвокаты Риндеркнехта заявили, что разочарованы вердиктом, однако уважают решение присяжных.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что ни один вердикт не вернет погибших и не сотрет боль, которую испытали их семьи. По ее словам, многие люди все еще пытаются восстановиться или остаются перемещенными.

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