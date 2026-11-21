美国洛杉矶陪审团认定，30岁的乔纳森·林德克内希特犯有纵火罪，该案引发了加利福尼亚州太平洋帕利塞兹地区及马里布部分地区的大规模火灾。据BBC News报道，火灾造成12人死亡，并摧毁了6800多栋建筑。

两项联邦指控

林德克内希特此前不认罪，但被判两项联邦指控罪名成立。其中一项涉及最初的灌木丛火灾，另一项涉及火势复燃并演变为灾难性火灾后造成的损失。

根据检方说法，该男子于2025年1月1日引发火灾。火焰在植物根系深处不易察觉地阴燃，六天后再次燃起。此前一次审理中，陪审员未能达成一致，法官宣布审理在未作出裁决的情况下结束；近五个月后，有罪裁决被宣布。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

将于3月宣判

林德克内希特将于3月17日被判刑。两项指控中的每一项均可能面临5年至20年监禁。

检方援引了被告iPhone中的地理定位数据、记录其汽车位置的监控录像以及乘客证词。他们称，该男子受到报复、愤怒和孤独感驱使，并相信富人正在毁灭世界。辩方坚持认为，检方没有提供足够的实物证据或记录来证明案件。林德克内希特的律师表示，他们对裁决感到失望，但尊重陪审团的决定。

洛杉矶市长卡伦·巴斯表示，任何裁决都无法让逝者归来，也无法抹去其家人所承受的痛苦。她说，许多人仍在努力重建，或仍处于流离失所状态。

关注我们在