Суд присяжних у Лос-Анджелесі, США, визнав 30-річного Джонатана Ріндеркнехта винним у підпалі, що спричинив масштабну пожежу в районі Пасифік-Палісейдс і частині Малібу в Каліфорнії. Вогонь забрав життя 12 людей та знищив понад 6800 будівель, повідомляє BBC News.

Два федеральні обвинувачення

Ріндеркнехт, який не визнавав провини, визнаний винним за двома федеральними обвинуваченнями. Одне з них стосувалося початкової пожежі в чагарниках, інше — збитків, завданих після того, як вогонь знову розгорівся й перетворився на катастрофічну пожежу.

За даними обвинувачення, чоловік розпалив вогонь 1 січня 2025 року. Він непомітно тлів глибоко в кореневій системі рослин, а через шість днів спалахнув знову. Обвинувальний вердикт оголосили майже через п’ять місяців після того, як присяжні під час попереднього розгляду не дійшли згоди, а суддя оголосив процес таким, що завершився без вердикту.

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Покарання призначать у березні

Покарання Ріндеркнехту мають призначити 17 березня. За кожним із двох пунктів обвинувачення йому загрожує від п’яти до 20 років позбавлення волі.

Прокурори посилалися на дані геолокації з iPhone обвинуваченого, записи камер спостереження, на яких зафіксовано місцезнаходження його автомобіля, а також свідчення пасажирів. Вони стверджували, що чоловіком керували помста, гнів і самотність, а також переконання, що заможні люди руйнують світ. Захист наполягав, що прокуратура не надала достатньо фізичних доказів чи записів для доведення справи. Адвокати Ріндеркнехта заявили, що розчаровані вердиктом, однак поважають рішення присяжних.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що жоден вердикт не поверне загиблих і не зітре біль, якого зазнали їхні родини. За її словами, багато людей досі намагаються відбудуватися або залишаються переміщеними.

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