美国初创公司GG Technologies已向印度孟买高等法院对苹果提起诉讼，要求赔偿150亿卢比，约合1.6186亿美元。该公司称，iPhone上的NameDrop功能侵犯了其在印度拥有的、用于附近设备之间交换联系人数据的专利。

对苹果的要求

据TechCrunch报道，GG Technologies还请求法院禁止在印度使用NameDrop。该初创公司呼吁限制销售和进口预装NameDrop功能的iPhone和Apple Watch。

该诉讼于10月提起，此前于4月启动的诉前调解在9月无果而终。此类调解通常是在印度提起商业诉讼前的强制性程序。该案尚未排期开庭审理。

专利与NameDrop功能

GG Technologies在长达781页的诉状中称，NameDrop侵犯了其一项技术专利，该技术可让手机无需手动配对即可与附近设备交换联系人信息。该公司开发了StayTouch应用程序，通过将手机靠近来交换联系人数据；该应用可用于iOS和Android。

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StayTouch于2019年推出，同年该公司首次在美国为该技术申请专利保护。该公司于2021年在印度提交专利申请，并于2024年7月获得专利。

美国的平行案件

苹果于2023年6月在iOS 17中推出NameDrop，随后该功能于同年晚些时候在iPhone上可用。10月，苹果通过watchOS 10.1为兼容的Apple Watch添加了对此功能的支持。

GG Technologies还于4月在美国对苹果提起诉讼，涉及相关的专利侵权指控。8月，美国国际贸易委员会根据该初创公司的投诉启动调查。该公司寻求获得一项裁决，可能阻止其声称侵犯该专利的苹果设备进口到美国，并限制这些设备的销售。苹果未回应置评请求。

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