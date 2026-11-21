俄罗斯联邦这一侵略国的两枚巡航导弹和一架喷气式无人机于周五坠入波兰东南部。这发生在俄罗斯对乌克兰发动空袭期间，《卫报》报道，并援引波兰官员的话称。

事件发生在诺维·利波韦茨、莫沃德奇和鲁德尼克-纳德夏诺姆等定居点。这些地点距离新登巴约50至100公里，当时来自“志愿者联盟”11个国家的军人正在那里参加联合军事演习。

波兰和北约的反应

北约秘书长马克·吕特称，该事件是对波兰领空的严重侵犯，也是俄罗斯持续对乌克兰发动战争所造成的危险后果。他表示，计划于本周末抵达波兰。

波兰国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什表示，他不认为该事件恰好发生在演习当天是偶然。波兰总理唐纳德·图斯克则称，这是俄罗斯蓄意挑衅。据他所述，马克·吕特同意，在演习前一晚发生的袭击看起来并非偶然。

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约2,800名来自10个国家的军人在新登巴训练，数千名波兰军人负责后勤保障。英国、法国、爱沙尼亚、立陶宛和波兰的国防部长也访问了该训练场。

马克龙的声明及袭击乌克兰的后果

法国总统埃马纽埃尔·马克龙称，莫斯科在乌克兰和欧洲的行动是一场不负责任的冒险，他认为这只会加强欧洲人支持乌克兰的团结和决心。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯周五的打击是自2022年全面入侵开始以来规模最大的打击之一。据他称，至少8人死亡，另有近30人受伤。他强调，袭击目标是乌克兰不同城市和地区的民用基础设施设施。

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