Dwie rakiety manewrujące oraz bezzałogowiec o napędzie odrzutowym Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, spadły w piątek w południowo-wschodniej Polsce. Stało się to podczas rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, informuje The Guardian, powołując się na polskich urzędników.

Incydenty odnotowano w miejscowościach Nowy Lipowiec, Mołodycz i Rudnik nad Sanem. Leżą one około 50–100 kilometrów od Nowej Dęby, gdzie w tym czasie odbywają się wspólne ćwiczenia wojskowe z udziałem żołnierzy z 11 państw koalicji chętnych.

Reakcja Polski i NATO

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte nazwał incydent poważnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i niebezpieczną konsekwencją trwającej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Oświadczył, że zamierza przybyć do Polski w ten weekend.

Minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nie uważa za przypadek tego, iż incydent miał miejsce w dniu ćwiczeń. Premier Polski Donald Tusk z kolei nazwał to celową prowokacją ze strony Rosji. Jak powiedział, Mark Rutte zgodził się, że atak w nocy przed ćwiczeniami nie wygląda na przypadkowy.

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W Nowej Dębie ćwiczy około 2 800 żołnierzy z dziesięciu państw, a kilka tysięcy polskich wojskowych zapewnia logistykę. Poligon odwiedzili również ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Estonii, Litwy i Polski.

Oświadczenie Macrona i skutki ataku na Ukrainę

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał działania Moskwy w Ukrainie i Europie nieodpowiedzialną awanturą, która, jego zdaniem, jedynie wzmocni jedność i determinację Europejczyków do wspierania Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że rosyjski atak w piątek był jednym z największych od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku. Według niego co najmniej osiem osób zginęło, a prawie 30 zostało rannych. Podkreślił, że celami ataku były obiekty infrastruktury cywilnej w różnych miastach i regionach Ukrainy.

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